Украинский Хельсинский союз оправдал Тимошенко

Обвинения Юлии Тимошенко лежат не в криминальной, а в политической плоскости. Об этом заявил Владимир Яворский, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека в интервью ведущей газете Норвегии «Aftenposten».

По его словам в УХС убеждены, что обвинения в адресу Юлии Тимошенко не связаны с уголовной сферой. «Она ничего не получила в обмен на подписание газового соглашения», - отметил Яворский. Эти обвинения связаны с ее политическими решениями, говорит он.

В то же время исполнительный директор УХС резко критикует нынешний режим в Украине и подчеркивает, что команда Виктора Януковича контролирует все ветви власти, хотя теоретически они должны быть независимы.

«Они контролируют все: милицию, суд, прокуратуру. Исключение - Верховный суд. В этой стране власть назначает «своих» людей. У нас нет ни одного независимого органа власти», - цитирует председателя Украинского Хельсинского союза газета «Aftenposten».

«Aftenposten» также обращает внимание на слова Яворского о том, что «Президент Виктор Янукович, вместе со своими олигархическим окружением контролирует около 80% телевизионных каналов». Это, по словам правозащитника, позволяет власти манипулировать общественным мнением.

Проводя собственный анализ, журналист издания «Aftenposten» приходит к выводу, что Украина под руководством Виктора Януковича движется к авторитарному режиму по образцу Беларуси.

Автор также приводит заключения Директора политико-правовых программ Центра Разумкова Юрия Якименко, который утверждает, что если бы Юлия Тимошенко не была лидером оппозиционного движения, то вероятность ее привлечения к суду была бы намного меньше.