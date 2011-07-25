Тимошенко призывает лидеров ЕС не обращать внимание на Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает лидеров Европейского Союза подписать соглашение об ассоциации с Украиной, несмотря на преследование украинской властью оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня после заседания Печерского райсуда Киева.

«Я прошу вас, ни при каких обстоятельствах не объединять противодействие политическим репрессиям, противодействие незаконным судебным и уголовным преследованиям с подписанием соглашения об ассоциации и зону свободной торговли», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ организовал судебные процессы над представителями оппозиции.

«Это делается для того, чтобы вызвать соответствующую реакцию мирового демократического сообщества, в том числе Европейского Союза. Я обращаюсь к лидерам европейских стран с просьбой: даже если украинская власть в полной мере не выполнит свое домашнее задание, найти политическую мудрость и подписать до конца года соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли», - сказала она.

Кроме того, добавила она, процессами над оппозиционерами власть хочет отвлечь внимание общества от ухудшения социально-экономической ситуации в Украине.

«Продолжаются беспрецедентные по масштабу откаты из государственного бюджета… Неконтролируемая эмиссия и другие ухудшения жизни людей», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что во власти «есть хоть немного людей, которые имеют ответственность, профессионализм и которые остановят это движение».