В суде опять стычка - из-за кондиционера

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в очередной раз пытался удалить нарушителей порядка из зала судебных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, по окончании перерыва экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с просьбой к секретарю выключить кондиционер, который установлен на стене позади ее места.

Со своей стороны, Р.КИРЕЕВ перебил ее, что вызвало возмущение у адвоката Николая СИРОГО.

«Вы выходите за все пределы. Немедленно выключите кондиционер. Вы создаете угрозу здоровью моей подзащитной», - сказал Н.СИРЫЙ.

Поведение судьи также вызвало возмущение у народных депутатов, которые начали выкрикивать, что он позорит честь судей.

Р.КИРЕЕВ вспылил и приказал, чтобы нарушитель порядка встал. В ответ встали все депутаты, присутствующие в зале суда. Он в очередной раз сделал им замечание, однако после непродолжительного спора не осмелился кого-либо удалить из зала.

После этого кондиционер за спиной Ю.ТИМОШЕНКО все-таки выключили.