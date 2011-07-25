Тимошенко просит дать ей еще два месяца

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО считает невозможным на этой стадии судебного разбирательства переходить к изучению доказательств по делу и требует от Печерского райсуда Киева предоставить один месяц и 25 дней на ознакомление с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Николай СИРЫЙ, отвечая на вопрос председателя по делу судьи Родиона КИРЕЕВА о возможности перехода к изучению доказательств вины Ю.ТИМОШЕНКО.

«Есть только одно условие, согласно которому суд может перейти к стадии изучения доказательств. Это наличие подготовленных защитников», - сказал Н.СИРЫЙ.

Адвокат напомнил, что был допущен к участию в процессе несколько дней назад и в связи с ежедневными судебными заседаниями, занятостью в других судебных процессах не смог ознакомиться с полным объемом материалов по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Н.СИРЫЙ напомнил, что с 19 по 25 июля смог ознакомиться только с двумя из 16 томов дела.

Адвокат также требует при принятии решения относительно предоставления дополнительного времени на ознакомление с материалами уголовного дела определить и мотивировать сроки, которые могут быть предоставлены защите для ознакомления, а также определить суточный норматив ознакомления с материалами дела.

Во время этого заявления судья Р.КИРЕЕВ несколько раз перерывал Н.СИРОГО, обвинял его в затягивании судебного процесса и напоминал, что согласно ст. 61 УПК защитник, который злоупотребляет своими правами и препятствует установлению истины, может быть отстранен от процесса.

«Вы знаете, что защитник не ознакомлен с материалами. Когда Вы называете злоупотреблением и затягиванием – это звучит нечестно, несправедливо, незаконно», - заявил Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что суд не может переходить к изучению доказательств, пока ее адвокаты не изучат все материалы по делу.

«Таким образом Вы делаете все, чтобы лишить меня права на защиту», - сказала она.

После длительных дебатов Р.КИРЕЕВ на месте принял решение о согласовании с этой процедурой изучения доказательств по делу, которые предложила прокуратура, в частности, будет допрошена Ю.ТИМОШЕНКО, допрошены свидетели, а также изучены письменные доказательства.