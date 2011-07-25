Суд отклонил ходатайства защиты Тимошенко

Печерский районный суд Киева отказался перенести судебное заседание по уголовному делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году на другой день, несмотря на отсутствие адвоката Александра ПЛАХОТНЮКА.

Соответствующее решение было принято судьей Печерского райсуда Родионом КИРЕЕВЫМ.

В начале заседания защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ передал Р.КИРЕЕВУ ходатайство от А.ПЛАХОТНЮКА, в котором тот просил перенести заседание в связи с его занятостью по другому делу.

Кроме того, в своей просьбе А.ПЛАХОТНЮК просил не проводить заседания с 27 по 29 июля по той же причине.

В свою очередь, представители прокуратуры выступили против перенесения, мотивировав это тем, что на заседании присутствует другой защитник Ю.ТИМОШЕНКО - Н.СЕРЫЙ.

Однако Н.СЕРЫЙ продолжал настаивать на перенесении заседания, указывая на то, что причиной этого - не только отсутствие А.ПЛАХОТНЮКА, но и недостаточность нормального срока для ознакомления с материалами дела.

Н.СЕРЫЙ добавил, что он успел ознакомиться с 350-360 страницами дела.

В то же время Р.КИРЕЕВ отклонил это ходатайство, указав на то, что А.ПЛАХОТНЮК не предоставил официальных документов, которые подтверждали бы его занятость по другому делу.