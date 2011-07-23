Защита Тимошенко попала в тупик

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ констатирует, что сейчас защита оказалась в тупике, поскольку не понимает, от обвинений в каком преступлении надо защищаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«Защита не понимает сути обвинений, которые выдвинуты Ю.ТИМОШЕНКО, поэтому защита не понимает, против чего защищаться. И Ю.ТИМОШЕНКО также не понимает, от чего защищаться в уголовном смысле», - пояснил он.

«Дальнейший ход этого дела будет напоминать некий юридический хаос, юридическую бессмыслицу, ибо юридической перспективы выяснять в суде, есть ли событие преступления, или нет, просто не существует», - заявил Н.СЕРЫЙ.