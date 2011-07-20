Герман: три дня в Ницце могу себе позволить

Советник президента Анна Герман уверяет, что отдыхала на Лазурном берегу Франции всего три дня.

"Я каждый год на три дня езжу в хорошие места мира. Я могу три дня себе это позволить, не больше", - отметила она в эфире 5 канала.

"В этом году тоже, я 10-го уехала, а через несколько дней я вернулась. Два дня была на конференции одной международной в Париже и три дня я была на Лазурном берегу, где встретила Виталия Портникова, своего коллегу журналиста. Я не вижу тут ничего такого страшного для человека ",

Герман уточнила, что имеет неплохие гонорары от своей книги "Красная Атлантида".

"Я каждый год на три дня езжу в хорошие места мира. Я могу три дня себе это позволить, не больше", - отметила она в эфире 5 канала.

"В этом году тоже, я 10-го уехала, а через несколько дней я вернулась. Два дня была на конференции одной международной в Париже и три дня я была на Лазурном берегу, где встретила Виталия Портникова, своего коллегу журналиста. Я не вижу тут ничего такого страшного для человека ",

Герман уточнила, что имеет неплохие гонорары от своей книги "Красная Атлантида".

"Я три дня везде в мире могу себе позволить. Я себе их позволяю уже 20 лет, как я работаю. Поэтому не вижу здесь каких-то сенсаций", - заявила советник президента.

Чиновник уточнила, что "готова декларировать за каждый оплаченный день из трех, которые я провела на Лазурном берегу".

"Я могу на это своими руками и своей головой заработать. Три дня на Лазурном берегу я вполне могу оплатить", - добавила Герман.

В прошлую среду, напоминает Украинская правда, Анну Герман видели во французском ресторане, который входит в роскошный гостинично-ресторанный комплекс Château de la Chèvre D`or, что на Средиземноморском побережье.

"Замок Золотой Козы" относится к заведениям класса люкс и может похвастаться 5 звездами. Номера в сезон там стоят от 340 до 2900 евро.

В возглавляемом Герман управлении по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента сообщили, что чиновник "приглашена на международную конференцию на средства приглашающей стороны".