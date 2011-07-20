Волгу посадили за решетку на два месяца
15:26, 20 июля 2011Политика
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Сегодня Печерским районным судом города Киева по предоставлению следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры главе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василию ВОЛГЕ избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, 19 июля следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ В.ВОЛГА был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией.
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