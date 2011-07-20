Волгу посадили за решетку на два месяца

Сегодня Печерским районным судом города Киева по предоставлению следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры главе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василию ВОЛГЕ избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 июля следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ В.ВОЛГА был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией.