У Кабмина хорошая новость для Пацюка и плохая - для Вовка

Кабинет Министров Украины уволил Николая КАЛЮЖНОГО и Анатолия ВОВКА с должностей, соответственно, первого заместителя и заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Как говорится в распоряжениях Кабинета Министров (№ 477-р и 478-р от 26 июня 2007 г.), размещенных на сайте Верховной Рады, чиновники уволены в связи с реорганизацией Комитета.

В то же время Кабинет Министров Украины восстановил Николая ПАЦЮКА в должности заместителя председателя Государственного департамента ветеринарной медицины - заместителя Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины - начальника управления Государственной инспекции ветеринарной медицины.

Текст распоряжения (№ 474-р от 26 июня 2007 г.) опубликован на сайте Парламента.

В распоряжении говорится, что Н.ПАЦЮК восстановлен в должности с 25 июля 2006 года.

Другим распоряжением (№ 472-р от 26 июня 2007 г.) Кабинет Министров ввел дополнительно должности заместителя председателя Государственного департамента ветеринарной медицины - заместителя Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины - начальника управления Государственной инспекции ветеринарной медицины.

Распоряжения подписаны премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, работа по реорганизации Государственного комитета земельных ресурсов в Государственное агентство земельных ресурсов проходила в январе-апреле т.г.

Кабмин в марте назначил Игоря ЯЦУКА на должность главы Государственного агентства по земельным ресурсам Украины.

***Н.КАЛЮЖНЫЙ занимал свою должность с сентября 2006 года, а А.ВОВК - с октября 2006 года.

Как сообщал УНИАН, Н.ПАЦЮК был уволен с должности заместителя председателя Государственного департамента ветеринарной медицины - заместителя Главного государственного инспектора ветеринарной медицины - начальника управления Государственной инспекции ветеринарной медицины 6 июля 2006 года.

В постановлении об увольнении отмечалось, что Н.ПАЦЮК освобожден от занимаемой должности из-за недобросовестного выполнения своих обязанностей, в частности, по контролю за импортом и транзитом грузов по территории Украины.

Напомним, что Н.ПАЦЮК занимал указанную должность с декабря 2005 года.