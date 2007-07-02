Яценюк на два дня уехал в Сербию

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл с двухдневным рабочим визитом в Республику Сербия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в рамках визита министр посетит также автономный край Косово и Метохия.

Программой визита предусмотрены встречи А.Яценюка с премьер-министром Сербии Воиславом КОШТУНИЦЕЙ, вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Божидаром ДЖЕЛИЧЕМ и министром иностранных дел Сербии Вуком ЕРЕМИЧЕМ. Планируется также встреча министра с представителями деловых кругов Сербии и представителями украинско-русинской общины.

Во время пребывания в Косово руководитель внешнеполитического ведомства Украины встретится с руководителем временной Миссии ООН в Косово Иоахимом РЮККЕРОМ, руководством временных институций края, командованием многонациональных миротворческих сил КФОР, личным составом украинского миротворческого контингента украинско-польского батальона, а также с личным составом полицейской миссии ООН в Косово.