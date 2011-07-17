Литвин: люди увидят в чьих руках земля и разочаруются в героях

После вступления в действие закона о государственном земельном кадастре общество увидит настоящих владельцев земли в Украине.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

Он отметил, что после вступления в действие этого закона будет получена «прозрачная картина» того, в чьих руках сегодня находится земля.

«Когда люди увидят это, то они разочаруются в некоторых героях, в которых они влюбленные «по уши». Но тогда и встанет вопрос: «А на каких основаниях, на какие средства появилась эта земля?» - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, многие из тех, кто сегодня владеет землей, говорят о том, что в государстве нельзя вводить рынок земли, потому что крестьяне – владельцы паев останутся без земли.

По мнению В.ЛИТВИНА, так говорят те люди, которые хотят оставить рынок земли «в тени», «чтобы опять у нас существовал мораторий на продажу земли, и сноровистые люди имели возможность за бесценок скупать землю». По данным спикера, уже сегодня «некоторые корпорации и люди имеют до 500 и больше тысяч гектаров земли». По мнению В.ЛИТВИНА, эти владельцы приобрели землю незаконно, и именно поэтому они оказывают такое бешеное сопротивление введению рынка земли.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что «земля была, есть и останется в Украине».

По его словам, сегодня необходимо приложить все усилия, чтобы земля имела реальную цену. В.ЛИТВИН подчеркнул, что на сегодняшний день стоимость земли «на порядок ниже, чем в соседних странах, в том числе в Польше, которые, казалось бы, очень близки нам», и это при том, что «мы с гордостью говорим, что украинские черноземы - наилучшие в мире и что у нас до 40% мировых запасов чернозема». При этом он отметил, что украинцы не имеют большой выгоды от использования этих черноземов.

Ссылаясь на заключения экспертов, спикер заметил, что для того, чтобы выйти на реальную цену земли, государству необходимо от 5 до 10 лет. «И речь же идет не о базаре, а речь идет о том, чтобы рынок земли был в форме права продажи в аренду земельного участка. В аренду, но на значительный период, скажем, на 10 и больше лет», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, те, кто уже сегодня взял землю в аренду, не заинтересованы в развитии рынка земли, потому что они «за бесценок забрали землю в аренду», а людям за это платят, «как Бог на душу им положит».

В то же время В.ЛИТВИН убежден, что в Украине сформируется нормальный, цивилизованный рынок земли. «Никто у нас не ринется скупать землю, иностранцы не будут иметь права на это вообще», - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что «во всех странах, где существует рынок земли, в год ее оборот составляет от 1 до 2%».

Председатель ВР убежден, что «главное - чтобы земля получила реальную цену, а это можно сделать лишь тогда, когда она будет товаром».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 7 июля приняла закон "О Государственном земельном кадастре", которым предусмотрено обновление базовых положений по ведению Государственного земельного кадастра, которые содержатся в действующем Земельном кодексе.

17 июня В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

20 июня Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О рынке земель».

Оппозиционные политики и некоторые эксперты выступают против отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.