Выпускники "Могилянки" соберут деньги, недоданные Табачником

Выпускники Национального университета “Киево-Могилянская академия” создали фонд для стипендиальной поддержки лучших абитуриентов Могилянской школы журналистики и Школы социальной работы.

На специально созданном сайте они напоминают, что эти две магистерских программы НаУКМА в этом учебном году были лишены государственного заказа.

Целью фонда является финансирование обучения лучших по вступительному рейтингу абитуриентов НаУКМА. Задачей является собрать 1,138,500.00 грн. до 1 августа 2011 года.

Инициаторы проекта приводят подробные расчеты, почему именно такую сумму необходимо собрать. В частности, стоимость контрактного обучения в Школе журналистики составляет 19,000.00 грн. в год, а в Школе социальной работы – 14,000.00 грн. в год

Претендентами на получение этих средств являются 15 лучших абитуриентов из каждой программы.

Стипендиальная программа – два года. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 15%.

(14,000 х 2 года + 15%) х 15 мест = 483,000.00 грн.

(19,000 х 2 года + 15%) х 15 мест = 655,500.00 грн.

Общая сумма составляет 1,138,500.00 грн.

Получить банковские реквизиты и узнать о путях перечисления средств можно на указанном сайте.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки, молодежи и спорта прекратило финансирование некоторых магистерских программ Национального университета «Киево-Могилянская академия», в частности, Школы журналистики.

Об этом сообщил директор Могилянской школы журналистики Евгений ФЕДЧЕНКО.

"О прекращении финансирования министерство сообщило уже после окончания приема документов от абитуриентов", – отметил он.

Так, Е.ФЕДЧЕНКО сообщил, что в четверг, 7 июля, был последний день приема документов.

"А сегодня (8 июля) нам направили 0 мест. При том, что подавали на программу 60 человек и многие из них вряд ли смогут платить 19 тысяч гривень в год, не работая при этом", – добавил директор Могилянской школы журналистки.