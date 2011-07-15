Луценко обследовали врачи и «пришли в ужас»

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКА был обследован в больнице скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», после неоднократных обращений руководства СИЗО и защитника Ю.ЛУЦЕНКО жены Ирины в Печерский районный суд, а также решение судьи Печерского райсуда, где продолжается рассмотрение дела экс-министра, Сергея ВОВКА о необходимости срочного проведения медицинского обследования экс-министра в медицинском учреждении за пределами следственного изолятора – Ю.ЛУЦЕНКО наконец доставили в киевскую городскую больницу скорой медицинской помощи в сопровождении конвоя.

Как рассказала И.ЛУЦЕНКО после визита к мужу в СИЗО, Ю.ЛУЦЕНКО в пятницу утром перевезли в больницу и провели обследование.

«Врачи были напуганы полученными результатами, сказал мне муж. Врач, который проводил обследование, не сдерживался», - передала слова мужа И.ЛУЦЕНКО.

«Заболевание почек, печени, варикозное расширение сосудов, язвы - это обнаружено только при поверхностном осмотре. А необходимо сдать все анализы, поставить окончательные диагнозы, начать срочное лечение. Об этом говорят врачи и настаивают на необходимости лечения», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Думаю, что наконец мои обращения в прессе о необходимости медицинского обследования моего мужа подействовали, хотя и в минимальном размере», - заметила И.ЛУЦЕНКО и добавила: «Теперь будем ожидать, когда они примут решение о его переводе в больницу».