Представители ГПУ в суде заявили, что Тимошенко совершила преступление в России

Представители Генеральной прокуратуры Украины в ходе судебного заседания по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявили, что она совершила преступление на территории России и попросили суд приобщить к делу копию письма Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос украинской Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор зачитала письмо, в котором, в частности, говорится, что в Главной военной прокуратуре расследовалось уголовное дело в отношении бывшего руководителя промышленно-финансовой корпорации ЕЭСУ Ю.ТИМОШЕНКО по фактам дачи взяток через посредников военным должностным лицам Минобороны России, и что согласно информации Генпрокуратуры РФ, дело было прекращено в 2005 году в связи с истечением срока давности.

По словам прокурора, на территории РФ подсудимая совершила преступление, связанное с дачей взяток представителям Минобороны РФ за заключение соглашений с корпорацией ЕЭСУ, и это является юридическим фактом, который характеризует личность подсудимой.

Судья Родион КИРЕЕВ распорядился приобщить данный документ к материалам дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июля, Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.