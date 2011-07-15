«Грифон» выбросил из зала суда еще одного нардепа

В судебном заседании Печерского райсуда Киева по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО объявлен технический перерыв на 20 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, после удаления из зала судебного заседания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО началось заслушивание обвинительного заключения, которое зачитывала прокурор Лилия ФРОЛОВА.

В тех страницах обвинительного заключения, которые она успела зачитать указывалось, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи в должности премьер-министра Украины, совершила преступления, которые привели к тяжелым последствиям для страны. В частности, в соответствии с обвинительным заключением, Ю.ТИМОШЕНКО действовала преднамеренно и в личных интересах при подписании газовых соглашений в 2009 году.

В соответствии с заключением, Ю.ТИМОШЕНКО пыталась создать себе позитивный имидж и составить впечатление, что урегулирование газового конфликта между Украиной и Россией является ее личной победой.

Оглашение обвинительного заключения вызвало возмущения у тех народных депутатов, которые присутствовали в зале. «Какой же это суд без подсудимой? Это нарушение закона», - сказал народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Юрий ОДАРЧЕНКО.

Его поддержал и народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Михаил ВОЛЫНЕЦ, а также ряд других народных депутатов.

«Если дело идет так, то оставайтесь вообще один с прокурором», - выкрикивали народные депутаты в адрес председательствующего в суде Родиона КИРЕЕВА.

Такое поведение депутатов вызвало возмущение у судьи Р.КИРЕЕВА и он после того как Ю.ОДАРЧЕНКО представился, принял решение о его удалении из зала судебного заседания, объявив при этом 20-минутный перерыв.

Ю.ОДАРЧЕНКО отказывался самостоятельно покинуть зал заседаний. После несколькоминутных уговоров бойцы спецподразделения «Грифон» «взяли» Ю.ОДАРЧЕНКО в круг и «вытеснили» его из зала.