Могилев намекнул журналистам, что церемониться не будут

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что прокуратура рассмотрит и примет решение относительно заявлений журналистов о неправомерном применении к ним силы милицией в Печерском райсуде Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов относительно того, может ли министр гарантировать, что милиция в дальнейшем не будет препятствовать журналистам выполнять их служебные обязанности, А.МОГИЛЕВ заявил: «Судебные заседания – это не шоу, это определенный криминально-процессуальным законодательством процесс».

По его словам, милиция обязана выполнять нормы процессуального законодательства, и «если кто-то этого не понимает, то это проблемы его».

Как сказал А.МОГИЛЕВ, милиция максимально старается не препятствовать деятельности журналистов, но обязана исполнять решение судьи по освобождению помещения, по выводу кого-то из помещения суда и так далее.

Он заявил, что МВД изучит все заявления журналистов, а решение относительно того, возбуждать или не возбуждать уголовные дела, будет принимать прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 6 июля бойцы спецподразделения МВД «Беркут» ворвались в помещение Печерского райсуда, где проходило рассмотрение уголовного дела Юлии ТИМОШЕНКО, и применили физическую силу к журналистам.

Во время этих действий в суде упали обе камеры телеканала ТВі, был поврежден штатив камеры «5 канала» и разбита камера портала INTV. На более чем 20 журналистов набросились 60-70 работников «Беркуту», которые сопровождали свои действия грубыми выражениями в адрес работников СМИ.

7 июля сотрудники судебной милиции «Грифон» не впускали представителей СМИ в здание суда, а после объявления перерыва силой вытеснили телеоператоров и журналистов из зала Печерского суда.