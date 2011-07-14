Обвинение Луценко прокурор будет зачитывать 2 дня?

Представители прокуратуры в суде начали зачитывать обвинительное заключение по делу по обвинению в служебных преступлениях экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО при его отсутствии в зале суда.

Как передает корреспондент УНИАН, защитники Ю.ЛУЦЕНКО сообщили журналистам, что обвинительное заключение содержит 320 страниц и, если в среднем одна страница прочитывается за 6 минут, то на всю процедуру с учетом перерывов может уйти, по меньшей мере, два дня.

Перед тем, как прокурор начал зачитывать заключение, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ спросил суд, каким образом процессуально можно это делать при отсутствии в зале подсудимого, поскольку по завершении объявления обвинительного заключения суд будет обязан спросить Ю.ЛУЦЕНКО, понятно ли ему, в чем он обвиняется, и признает ли он себя виновным, однако ответа на это не получил.

С разрешения суда прокурор читает обвинительное заключение сидя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля председательствующий на судебном процессе по делу Ю.ЛУЦЕНКО судья Сергей ВОВК удалил обвиняемого из зала судебного заседания за нарушение дисциплины.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержано 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.