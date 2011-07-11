Адвокат Мельниченко заявляет, что ему в суде угрожал «человек из аппарата ВР»

Адвокат экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявляет, что ему во время заседания Васильковского горрайонного суда пытался угрожать представитель аппарата Верховной Рады Анатолий СЕЛИВАНОВ.

Об этом Н.НЕДИЛЬКО сообщил корреспонденту УНИАН.

«В конце заседания суда я увидел, как неизвестный человек в зале судебного заседания постоянно меня фотографирует во время моего судебного выступления. Это при том, что был запрет на аудио- и видеофиксацию судебного заседания», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

Он отметил, что поинтересовался, что это за человек, но неизвестный отказался назваться. После этого суд также пытался выяснить личность неизвестного, но он отказался назвать свое имя и вышел из зала судебного заседания.

В свою очередь, охрана Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выяснила, что это был представитель аппарата Верховной Рады Украины А.СЕЛИВАНОВ.

Н.НЕДИЛЬКО отметил, что во время его выступления этот человек пытался ему угрожать, в частности, сказав: «Думай о себе, а не о МЕЛЬНИЧЕНКО».

По мнению адвоката, такое поведение этого человека может свидетельствовать о попытке давления на суд.