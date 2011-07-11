Киреев указал Тимошенко, что еще один защитник у нее остался

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно адвоката Николая ТИТАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению суда, которое было обнародовано председательствующим судьей Родионом КИРЕЕВЫМ, суд принял во внимание расторжение деловых отношений между Ю.ТИМОШЕНКО и Н.ТИТАРЕНКО.

В то же время, согласно решению суда, у адвоката было достаточно времени для ознакомления с материалами дела, однако он этого не делал.

Судья Р.КИРЕЕВ отметил, что суд обратится в Киевский областной апелляционный суд с просьбой обратить внимание на невыполнение Н.ТИТАРЕНКО его обязанностей в полном объеме и с просьбой принять меры реагирования на эту ситуацию.

Р.КИРЕЕВ напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет еще одного защитника - Сергея ВЛАСЕНКО, который по непонятным причинам не появляется на заседание суда.

Перерыв на три дня, как просила Ю.ТИМОШЕНКО, для поиска нового защитника не будет объявлен.