Помощник нардепа и фотокорреспондент пожали друг другу руки

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО извинилась перед фотографом «Газети по-українськи» Андреем ШМАТОВЫМ за действия помощника народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Виктора ТАРАНА Владимира МЕДВЕДЕВА.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Как известно, сегодня утром в результате толчеи в узкой арке у входа в Печерский райсуд столицы между В.МЕДВЕДЕВЫМ и А.ШМАТОВЫМ возник инцидент, после которого А.ШМАТОВ заявил о применении в отношении него силы.

Позже А.ШМАТОВ и В.МЕДВЕДЕВ вместе выяснили обстоятельства инцидента, извинились друг перед другом и пожали руки.

Фотограф «Газети по-українськи» написал заявление на имя руководителя Шевченковского РУГУ МВД Украины в г. Киеве, в котором отметил, что разобрался в ситуации самостоятельно, претензий ни к кому не имеет, телесных повреждений не получил. В связи с этим А.ШМАТОВ попросил милицию не проводить проверку и не возбуждать уголовное дело.