Сына нардепа Ландика, который избил девушку, объявили в розыск

Милиция объявила в розыск сына народного депутата Владимира ЛАНДИКА Романа ЛАНДИКА, который обвиняется в избиении девушки.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении напоминается, что 7 июля 2011 года прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Луганского городского совета шестого созыва Р.ЛАНДИКА по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

4 июля около трех часов ночи в помещении ресторана «Баккара» в Луганске, грубо нарушая общественный порядок, Р.ЛАНДИК безосновательно нанес телесные повреждения гражданке К.

Уголовное дело принято к производству следственным отделом Луганского городского управления УМВД Украины в Луганской области.

В связи с отсутствием Р.ЛАНДИКА по месту жительства он объявлен в розыск.