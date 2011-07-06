Янукович как раз вовремя вспомнил о правах журналистов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Комиссия создана с целью гарантирования конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечения защиты прав журналистов.

В соответствии с указом, Межведомственная рабочая группа должна оперативно информировать Президента Украины о фактах нарушения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов и подавать предложения относительно возможного реагирования.

Руководителем межведомственной рабочей группы Президент назначил своего пресс-секретаря Дарию ЧЕПАК.

В состав комиссии также по согласию должен войти заместитель генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО, руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр КУРДИНОВИЧ, председатель правления общественной организации «Телекритика» Наталия ЛИГАЧЁВА, председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО, корреспондент – представитель в Украине Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксана РОМАНЮК, исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР, начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины Василий ФАРЫННИК, первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Станислав ШУЛЯК.

Как сообщает пресс-служба Президента, на первом заседании межведомственная рабочая группа рассмотрит информацию, приведенную в двух письмах на имя Президента Украины: от председателя Национального союза журналистов Украины И.ЛУБЧЕНКО и от главного редактора «Украинской правды» Елены ПРИТУЛЫ.

«Эта рабочая группа будет работать в открытом режиме. Ее работа станет еще одним шагом в программе мероприятий «Открыты разговор», цель которого – честно и открыто обсудить все проблемы деятельности журналистов в Украине. Я приглашаю всех журналистов и представителей общественности принять участие работе этой рабочей группы, ведь ее заседания будут проходить в открытом режиме», – отметила Д.ЧЕПАК, пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня бойцы спецподразделения МВД «Беркут», которые ворвались в судебный зал Печерского районного суда в Киеве, где слушается дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, применили физическую силу к журналистам. Выдавливая представителей СМИ из зала судебного заседания по коридору, представители «Беркуту» не реагировали за призывы, что они нарушают закон о препятствовании работе представителей СМИ. В частности, бойцы «Беркута», не разбирая, мужчина или женщина перед ними, и не предоставляя каких-либо объяснений, грубо толкали журналистов