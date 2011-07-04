Депутат сзывает на место скандальной застройки на Щекавице

5 июля в 14.00 разрушители горы Щекавица в Киеве получат предписание о прекращении строительно-земляных работ, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Он просит активистов разных движений, СМИ и небезразличных киевлян прийти завтра к месту скандальной застройки и присоединиться к нему и к и.о. начальника ГУ охраны культурного наследия Я.ДИХТЯРЮ во время вручения этого предписания.

«Это важная победа небезразличных киевлян. По моей просьбе Главное управление охраны культурного наследия изучило ситуацию на месте незаконного разрушения горы Щекавица, которая является археологическим заповедником, зоной регуляции застройки первой категории, зоной охраняемого ландшафта. В управлении пришли к выводу, что работы проводятся незаконно, поскольку археологические исследования на этом месте не проводились», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По словам депутата, на срезе Щекавицы даже визуально заметны остатки древнерусского жилья с печью и хозяйственными ямами, но застройщики все это цинично уничтожают.

«Надеюсь, они остановят свои работы и дадут, как и предусмотрено законом, поработать археологам. А за это время прокуратура и руководство города изучат другие аспекты деятельности застройщиков», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат Киевсовета сообщил, что в 2007 году Институт археологии согласовал работы строителей в этом месте при условии проведения археологических исследований, которые так и не были проведены.