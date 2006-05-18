ЕС замораживает заграничные счета 36 госчиновников из Беларуси

Совет Европейского Союза решил заморозить зарубежные счета 36 высоких должностных лиц Беларуси, ответственных, по мнению Совета ЕС, за нарушение международных избирательных стандартов и разрушение гражданского общества и демократической оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Перечень лиц, счета которых предлагается заморозить, состоит из 36 фамилий, включая фамилию Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Кроме Президента, в перечень попали: глава Администрации Президента Геннадий НЕВИГЛАС, заместитель председателя Администрации Президента Наталия ПЕТКЕВИЧ, заместитель председателя Администрации Президента по вопросам СМИ и идеологии, председатель Главного идеологического департамента Администрации Президента Олег ПРОЛЕСКОВСКИЙ, министр образования Александр РАДЬКОВ, министр информации Владимир РУСАКЕВИЧ, министр юстиции Виктор ГОЛОВАНОВ, председатель Национальной телерадиокомпании Александр ЗИМОВСКИЙ, спикер Палаты представителей Владимир КОНОПЛЁВ, председатель комитета иностранных дел Совета республики Николай ЧЕРГИНЕЦ, председатель комитета иностранных дел Палаты представителей Сергей КОСТЯН, прокурор республики Петр МИКЛАШЕВИЧ, судьи, которые выносили приговоры участниками акций протеста, председатели избирательных комиссий всех областей, министр внутренних дел Владимир НАУМОВ, генерал-лейтенант МВД Юрий ПОДОБЕД и председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия ЕРМОШИНА.