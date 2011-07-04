Суд продолжил рассмотрение дела Тимошенко
Из зала удалили юношу и девушку
Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале присутствуют народные депутаты и около 20 журналистов.
Значительное количество представителей СМИ не смогло попасть в зал заседаний из-за плотных милицейских кордонов на подходах к зданию суда. Желающих попасть в зал людей много, а проход к зданию суда небольшой.
Для удобства присутствующих в зале суда убрали один ряд стульев. Таким образом, на освободившемся месте расположились телеоператоры и журналисты.
Еще один ряд стульев заняли народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины».
Перед началом заседания народные депутаты удалили из зала юношу и девушку, которые выкрикивали: «Тимошенко - к ответственности!».
Когда в судебный зал вошел судья, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники традиционно не поднялись с места.