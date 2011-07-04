Суд продолжил рассмотрение дела Тимошенко

Печерский районный суд Киева сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном зале присутствуют народные депутаты и около 20 журналистов.

Значительное количество представителей СМИ не смогло попасть в зал заседаний из-за плотных милицейских кордонов на подходах к зданию суда. Желающих попасть в зал людей много, а проход к зданию суда небольшой.

Для удобства присутствующих в зале суда убрали один ряд стульев. Таким образом, на освободившемся месте расположились телеоператоры и журналисты.

Еще один ряд стульев заняли народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины».

Перед началом заседания народные депутаты удалили из зала юношу и девушку, которые выкрикивали: «Тимошенко - к ответственности!».

Когда в судебный зал вошел судья, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники традиционно не поднялись с места.