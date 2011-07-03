В Украину через 16 лет вернулся лидер крымских сепаратистов

В Симферополь в субботу прибыл первый и последний президент Республики Крым Юрий МЕШКОВ.

В Крым он вернулся после 16 лет изгнания, которые провел в Москве, сообщает радио «Свобода».

На симферопольском железнодорожном вокзале экс-президента автономной республики встречали несколько его бывших соратников из Республиканского движения Крыма, которое в середине 1990-х годов контролировало власть на полуострове.

Ю.МЕШКОВ отказался общаться с журналистами, пообещав сделать это после того, как урегулирует семейные вопросы.

Вместе с тем, Ю.МЕШКОВ передал через встречавших его соратников, что намерен после 6 июля провести ряд встреч с крымскими избирателями и считает целесообразным инициировать кампанию по возобновлению прежней крымской Конституции образца 1992 года, которая гарантировала Крыму конфедеративные отношения с Украиной.

Как отмечает радио «Свобода», лидер крымских сепаратистов Ю.МЕШКОВ пребывал в должности президента Республики Крым с февраля 1994 года по март 1995 года, когда по решению центральной власти Украины должность крымского президента была ликвидирована.