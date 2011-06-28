Азаров надеется в июле завершить газовые переговоры с Путиным

08:19, 28 июня 2011
Политика
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Аргументы очень простые

Газовый контракт, который категорически не устраивает Украину, не может долго работать, поэтому украинская сторона надеется уже в июле подвести итоги обсуждения этого спорного для Украины и России вопроса, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью на телеканале "1+1".

"Мы бы хотели, чтобы наши партнеры поняли, и мы это настойчиво в своих переговорах им доносим - что не может долго работать контракт, который не устраивает, причем категорически не устраивает одну из сторон", - цитирует РИА "Новости".

Он сообщил, что недавно у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились, что российский премьер распорядится об активизации деятельности рабочей группы по энергетическим вопросам.

"Мы вернулись к тем разговорам, которые были у нас при встрече и договорились, что он даст указания своим министрам активизировать работу рабочей группы по обсуждению вопросов, по которым мы не нашли общего решения, в том числе энергетический вопрос", - сообщил Азаров.

Азаров также отметил, что аргументы по пересмотру контракта у украинской стороны очень простые - цена на газ для Украины не должна быть выше, чем цена на газ, например, для Польши, Словакии, Германии, то есть стран, находящихся от России дальше, чем Украина.

 

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