Кинах засомневался в интеллекте Рыбачука?

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ считает, что Секретариат Президента должен подавать главе государству информацию, которая отражает реальное состояние дел в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире радио «Эра».

«Необходимо, чтобы Президент знал правду о состоянии дел в государстве», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что он очень обеспокоен вопросами эффективности, интеллекта и уровня ответственности Секретариата Президента.

А.КИНАХ также подчеркнул, что проблема профессионализма остается одной из самых актуальных как для Украины в целом, так и для государственного аппарата в частности.

Как сообщал УНИАН, 16 мая А.КИНАХ уже заявлял о низкой исполнительской дисциплине в органах власти и раскритиковал государственную кадровую политику.

После этого пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО назвала «политическими» его заявления о непрофессиональном подборе управленческих кадров. «Анатолий КИНАХ – политик, как любой политик, он, естественно, имеет право на собственную политическую позицию, на ее высказывание. Но когда речь идет о команде, о работе во власти, в разных сферах и в разных должностях, то, безусловно, нужно говорить о собственном вкладе и собственной ответственности за функционирование той или другой сферы», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.