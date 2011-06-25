Активиста, помешавшего Януковичу-младшему, оставили в заключении

Ворошиловский районный суд Донецка продлил срок задержания в изоляторе временного содержания до 10 суток Константину ЛАВРОВУ - активисту, выступающему против строительства, развернутого корпорацией «МАКО».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила адвокат активиста Татьяна ИВАНОВА, которая защищает интересы К.ЛАВРОВА во время следствия.

По ее словам, суд 23 июня продлил задержание К.ЛАВРОВА до 10 суток «без каких-либо аргументаций и объяснений».

«Никаких аргументаций, почему Константину ЛАВРОВУ продлевают содержание (в ИВС), в постановлении суда не было вообще. Хотя личность его установлена, со следствием он сотрудничает, показания дает, на очных ставках показания дает, допрос был – он показания дал… То, есть, никаких аргументов, почему продлили», - сказала Т.ИВАНОВА.

При этом она добавила: «В судебной практике, конечно, бывает, когда суд задержание продлевает до 10 дней, но для этого нужна аргументация – какие такие действия не успело выполнить следствие и почему не хватило 72 часов (трое суток) на их выполнение».

Т.ИВАНОВА сказала, что 23 июня, когда истекал трехдневный срок задержания К.ЛАВРОВА, на судебном заседании рассматривалось представление следователя городского УВД, которое было согласовано с прокурором города, на избрание задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Следствие ходатайствовало о том, чтобы ЛАВРОВУ избрали меру пресечения не подписку о невыезде, а содержание под стражей», - сказала адвокат. При этом она добавила: «Суд, рассмотрев это представление, не нашел сейчас оснований удовлетворять это ходатайство (применить меру пресечения – содержание под стражей), но ЛАВРОВУ продлили задержание на 10 дней».

Т.ИВАНОВА объяснила, что суд не избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя тем, что «ЛАВРОВУ еще не предъявлено обвинение, что у него есть двое несовершеннолетних детей, что он имеет постоянное место жительства». Адвокат подчеркнула, что «основным аргументом здесь стало то, что ЛАВРОВУ еще не предъявлено обвинение».

По словам адвоката, суд не сообщил, когда проведет следующее заседание, но 10 суток задержания К.ЛАВРОВА заканчиваются в четверг, 30 июня.

«В отношении моего подзащитного возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - вымогательство), но обвинение ему не предъявлено», - сказала Т.ИВАНОВА.

Как сообщал УНИАН, 8 июня жители Донецка, пытавшиеся препятствовать незаконной стройке во дворе своего дома, получили телесные повреждения от неизвестных молодых людей.

По словам жителей дома № 48-а по ул. Университетской, они пытались воспрепятствовать установке металлического забора вокруг будущей строительной площадки, граница которого подходила почти к подъездам, отгораживая детскую площадку.

Они заявили, что здесь, на месте аварийной гостиницы «Дружба», запланировано возведение высотного дома, согласно проекту строительной корпорации «Менеджмент ассетс компани» («МАКО»), президентом которой является сын Президента Украины Александр ЯНУКОВИЧ.

17 июня у здания Донецкого горсовета прошла акция протеста против стройки. В открытом письме Донецкому городскому голове жильцы, в частности, потребовали ограничить высоту постройки данного здания до 7-9 этажей; отодвинуть контур котлована под паркинг на безопасное расстояние от близлежащих домов (не ближе 35 м) и др.

В корпорации «МАКО» официально заявили, что работают только в рамках действующего законодательства Украины.

17 июня Ворошиловский райсуд Донецка запретил корпорации «МАКО» проводить земельные и строительные работы на территории бывшей гостиницы «Дружба» до вынесения решения по административному иску, который подали в суд жильцы дома № 48-а.

20 июня донецкая милиция возбудила уголовное дело в отношении одного из активистов, выступающего против строительства вокруг гостиницы «Дружба», развернутого корпорацией «МАКО». Активиста, обвиняемого в вымогательстве у представителей «МАКО» 7 тыс. долларов за прекращение его деятельности по провоцированию людей на акции протеста, задержали и поместили в ИВС.

Члены инициативной группы жильцов дома № 48-а считают, что этот активист К.ЛАВРОВ задержан милицией «по сфабикованному делу».