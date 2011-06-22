В ПАСЕ так и не поняли, как Янукович будет укреплять свободу прессы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 21 июня, не объяснил, как Украина будет укреплять права человека, особенно - свободу прессы.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Институту Горшенина Киммо САСИ, депутат ПАСЕ от Финляндии.

Как сообщает LB.ua, по словам евродепутата, «выступление В.ЯНУКОВИЧА было довольно обычным. Он рассказал о приоритетах президентства Украины в Совете Европы. Он рассказал о своей преданности европейским ценностям: демократии и правам человека». «Тем не менее, - , - сказал К.САСИ, - он не объяснил, каким образом Украина намеревается быть примером для других стран. Как Украина будет укреплять права человека, особенно - свободу прессы».

По словам депутата ПАСЕ, когда Президенту Украины стали задавать вопросы, он был довольно уклончив в своих ответах: «Да, он защищал позиции Украины. Но он не пытался увидеть проблемы, касающиеся состояния демократии в Украине, которые видят многие члены Совета. Когда тебя критикуют, нужно говорить о том, как ты собираешься улучшить ситуацию, а не утверждать, что никаких проблем нет».

«Это несколько старомодный способ вести политику», - сказал депутат ПАСЕ из Финляндии.