«Тризуб» дает гарантию: он не пикетировал офисы Совета Европы и МРИ

Во Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры заявляют, что сегодня не проводили пикетирование киевских офисов Совета Европы и Международного республиканского института, и распространение этой информации в СМИ они называют провокацией.

Как сообщил в интервью УНИАН первый заместитель председателя центрального провода ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры Андрей ТАРАСЕНКО, “вся эта информация, распространенная в СМИ, не отвечает действительности, потому что “Тризуб” ничего такового не делал”. “Я думаю, что это провокация против нашей организации, которую кто-то запустил”, - подчеркнул он. По его словам, информация была распространена информационным ресурсом «УРА-Информ», “который, по некоторым данным, принадлежит депутату из Партии регионов”.

А.ТАРАСЕНКО отметил, что организация выступит с заявлением на этот счет.

Он не исключил, что кто-то мог прикрываться именем их организации. “Если это не информация, высосанная из пальца, и если такое и произошло, то это кто-то делал под нас, но явно не мы и никто из нас”, - подчеркнул один с руководителей ВО "Тризуб". На уточняющий вопрос о том, что, возможно, есть какие-то внутренние противоречия в организации и кто-то мог этим воспользоваться, А.ТАРАСЕНКО сказал: “В организации внутренних противоречий нет. Я руковожу организацией в Киеве и знаю всех наших людей. Соответственно, я даю 100%-ю гарантию, что никто без моего ведома ничего такового в принципе сделать не может”.

Как сообщили УНИАН в офисе представителя Генерального секретаря Совета Европы в Украине, никакой акции возле своего офиса они сегодня не заметили. “Ничего мы не видели. Мы размещаемся в седьмом подъезде, на шестом этаже, а здесь только одних подъездов двенадцать”, - сказали в офисе СЕ.

Напомним, сегодня «УРА-Информ» сообщило, что представители общественной организации «Тризуб» пикетировали киевские офисы Совета Европы и Международного республиканского института (США). По информации сайта, «основные требования пикетчиков Совету Европы были выражены в лозунгах: «Европа! Нет - двойным стандартам!», «Тимошенко коррумпирует евродепутатов» и «Наручники для Тимошенко - спасение для Европы!». По информации «УРА-Информ», «выйти под стены представительства Совета Европы тризубовцев вынудило вмешательство лояльных к Юлии ТИМОШЕНКО евродепутатов в уголовные процессы, которые проходят в Украине против коррупционеров из предыдущей и нынешней власти».