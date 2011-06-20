Турчинов: разорвать газовые соглашения с Россией можно в любой момент

Бывший первый вице-премьер, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что продолжение действия газовых соглашений 2009 года является подтверждением правоты экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, об этом он заявил сегодня журналистам после почти трехчасового допроса в Генеральной прокуратуре.

«Почему украинское правительство, которое так критикует газовые соглашения ТИМОШЕНКО, еще не разорвало их?», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, руководство Украины до сих пор не разорвало соглашений, подписанных правительством Юлии ТИМОШЕНКО, потому что знает, что новые соглашения могут быть подписаны на значительно худших условиях.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что разорвать газовые соглашения можно в любой момент, так как в них не предусмотрены санкции в отношении сторон, которые захотят пойти на это, в отличие от Харьковских соглашений, в которых выписаны очень жесткие экономические санкции.

«Поэтому в этих следственных действиях и фальшивых делах нет ни экономической, ни юридической логики, они имеют исключительно политическую мотивацию - уничтожение оппозиции», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.