Луценко просит вызвать в суд Януковича

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО просит вызвать в суд в качестве свидетелей Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Виктора ПШОНКУ, его первого заместителя Рената КУЗЬМИНА, бывшего начальника Главного следственного управления ГПУ Алексея КАЛИФИЙСКОГО, следователя Сергея ВОЙЧЕНКО для предоставления показаний о том, каким образом возбуждалось уголовное дело против него.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокаты обратились в суд в ходе сегодняшнего судебного заседания.

По словам экс-министра, в частности, от С.ВОЙЧЕНКО он хочет услышать объяснение по поводу средств получения доказательств по его делу.

«Все эти лица, очевидно, должны предоставить информацию, как возбуждалось уголовное дело и в связи с чем меня задерживали», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что у него есть информация, в частности, о том, что Президент Украины давал незаконные указания правоохранительным органам по поводу него, а поэтому главу государства необходимо заслушать в зале суда.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное работником правоохранительного органа.