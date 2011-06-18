Соратник Гурвица оказался в СИЗО

Экс-начальник Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуард СМОЛЯР задержан следователем прокуратуры Одесской области и водворен в СИЗО, сообщил сегодня УНИАН его адвокат Игорь КАМЕНЕВ.

По словам И.КАМЕНЕВА, «в четверг его пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, но из прокуратуры он уже не вышел – против Э.СМОЛЯРА возбуждено уголовное дело при признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины».

И.КАМЕНЕВ добавил, что 19 июня истекает 3-суточный срок содержания его подзащитного под стражей.

Представители команды экс-мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА расценивают происходящее как очередной акт сведения счетов представителей партии власти с политическими оппонентами. В частности, экс-вице-мэр Николай СЕРДЮК, занимавший в свое время также должность главы Одесской облгосадминистрации, считает Э.СМОЛЯРА «одним из опытнейших чиновников-профессионалов, много сделавшим для города», а заключение его под стражу – не что иное, как месть нынешних городских властей».

Напомним, Э.СМОЛЯР баллотировался кандидатом в депутаты Одесского горсовета на местных выборах-2010 от партии «УДАР», возглавляемой Виталием КЛИЧКО, однако членом горсовета не стал. Он также возглавляет Одесскую федерацию бокса.