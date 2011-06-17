Пшонка говорит, что для Тимошенко подписка - в самый раз: читает медленно

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА подтверждает информацию о передаче к суду уголовного дела по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий и принятии единоличного решения во время заключения газовых соглашений.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодня завершено и передано в суд уголовное дело по обвинению Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий и принятии единоличного решения во время заключения газовых соглашений», - сообщил В.ПШОНКА.

Генпрокурор также утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО «продолжает затягивать процесс ознакомления с материалами еще одного уголовного дела».

Конечный срок ознакомления с материалами дела период определен судом – 25 июня этого года, отметил В.ПШОНКА.

Что касается меры пресечения к Ю.ТИМОШЕНКО в виде подписки о невыезде, то В.ПШОНКА заявил, что решение следователя и надзорного прокурора об ограничении передвижения Ю.ТИМОШЕНКО является «вполне законным и обусловлено именно систематическим нарушением с ее стороны процессуальных норм».

«Генеральная прокуратура с большим уважением относится к международным и общественным организациям, которые наблюдают за ходом расследование этого дела.

Я также понимаю позицию Президента Украины, который выступает за снятие каких-либо процессуальных ограничений в передвижении госпожи ТИМОШЕНКО и других обвиняемых.

Однако решение следователя и надзорного прокурора об ограничении передвижения ТИМОШЕНКО является вполне законным и обусловлено именно систематическим нарушением с ее стороны процессуальных норм», - заявил В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, в «Батькивщине» заявили, что сегодня утром в Печерский районный суд Киева передано уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по поводу газовых соглашений.

При этом защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что «передача дела в суд состоялась с очередным грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и вопреки здравому смыслу».

«В соответствии с законом, - объясняет С.ВЛАСЕНКО, - перед составлением обвинительного заключения следователь обязан рассмотреть все эти ходатайства, и только после этого принимать решение, вернуться ли к стадии досудебного следствия или составлять заключение».

«Кроме того, в любом случае начинать писать заключение следователь имеет право лишь после того, как истек срок на ознакомление с делом, в данном случае – с 17 июня. Это значит, чтобы успеть на 09.00 утра в суд, господин НЕЧВОГЛОД заключение писал ночью, что также является незаконным. На фоне таких нарушений, я не удивлюсь, если к материалам дела уже приобщено и решение суда по этому делу», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Также в начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.