Томенко: правительство подпишет себе приговор
О пенсионной реформе
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что действия правительства по внедрению пенсионной реформы значительно ухудшат его рейтинг.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил журналистам, комментируя принятие в первом чтении законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».
«Даже если удастся продавить этот законопроект во втором чтении, то таким решением правительство подпишет себе приговор», - сказал Н.ТОМЕНКО.
Он отметил, что сегодня деятельность правительства поддерживают лишь 17% граждан Украины, а при условии принятия пенсионной реформы сторонников будет еще меньше.
По словам вице-спикера, остается интрига относительно подписания Президентом закона о пенсионной реформе. «Опыт Налогового кодекса показывает, что не факт, что Президент подпишет этот закон. Но сегодня правительство сделало еще один шаг к тотальному невосприятию своей деятельности», - сказал Н.ТОМЕНКО.