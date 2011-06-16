ВР предлагают не засчитывать «депутатство» как стаж работы

Пока власть будет жить по двойным стандартам и путем кулуарных компромиссов оставлять социальные гарантии для народных депутатов, она не в состоянии провести справедливую пенсионную реформу. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5-го канала».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что пенсионную реформу следовало бы начать с того, чтобы не засчитывать народным депутатам время работы в парламенте в трудовой стаж, дающий право на специальную пенсию.

«Только после этого мы можем начинать рассматривать изменения социальных гарантий для людей. Власть сама работать не хочет, а хочет, чтобы за нее работали люди. Людям резко ограничивают социальные гарантии, а при этом идут кулуарные переговоры о том, чтобы оставить социальные гарантии для народных депутатов. Пока власть будет жить по двойным стандартам, она не в состоянии провести справедливую пенсионную реформу», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета называет пенсионную реформу в нынешнем виде антисоциальным законом. «Предложенный вице-премьером Сергеем ТИГИПКО законопроект - это не пенсионная реформа, а манипуляции с общественным мнением и обман людей, которые хотят получать за свой труд справедливую пенсию. Власть лишает людей надежды на то, что они, получат достойную пенсию и будут иметь социальные гарантии в старости», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что власть сделала упор на том, что собирается ограничить максимальные пенсии. «Но людей больше всего волнует, когда будут подняты минимальные пенсии, которые у нас получает более 8 млн. человек. На этот вопрос пенсионная реформа, предложенная правительством, ответа не дает», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, пенсионную реформу проводить надо, но она не должна быть пугалом для людей. «Пенсионная реформа – это то, что должно объединить всех политиков в стране. Начинать ее нужно с предоставления людям гарантий социальной справедливости со стороны государства. Необходимо подсчитать, каким в нашей стране должен быть прожиточный минимум, какой должна быть минимальная пенсия. И если государство не в состоянии обеспечить выплату пенсий в достаточном объеме, необходимо принять те инструменты, которые позволят легализовать экономику и наполнить бюджет», - подчеркнула депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «оппозиция подала свои предложения по легализации теневого сектора экономики и увеличению наполнения в бюджет, но большинство в парламенте не хочет их рассматривать».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины должна сегодня рассмотреть в первом чтении правительственный проект закона о пенсионной реформе.