Защита Тимошенко потребует очной ставки с Ющенко

Защита лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО будет настаивать на проведении дополнительной очной ставки между бывшим премьер-министром и бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а также между В.ЮЩЕНКО и экс-председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, очные ставки должны состояться в рамках уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, из того объема материалов дела, который успели изучить представители Ю.ТИМОШЕНКО, ярко видно, что «нет ни одного доказательства в совершении преступления, которое инкриминируется ТИМОШЕНКО».

«Более того, есть доказательства, которые говорят, что она поступила в пределах своих полномочий», - сказал он.

В связи с этим, по словам С.ВЛАСЕНКО, сторона Ю.ТИМОШЕНКО обратится с ходатайством о закрытии уголовного дела относительно газовых соглашений из-за отсутствия доказательств.

Кроме того, защита будет просить дополнительно провести допросы ряда лиц и устроить очные ставки.

По словам С.ВЛАСЕНКО, защита также будет требовать, чтобы Генеральная прокуратура вытребовала у НАК «Нафтогаз Украины» дополнительные документы, в частности аудит деятельности компании в 2009 году.

Кроме того, добавил он, будет ходатайство об отмене меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО в виде подписки о невыезде.

«Затем мы ожидаем передачи дела в суд», - сказал С.ВЛАСЕНКО.