Генпрокуратура не пустила Тимошенко в Одессу

Генеральная прокуратура отказала лидеру «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО в разрешении на поездку в Одесскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии, отметив, что визит лидера «Батькивщины» планировался 15-17 июня в ответ на массовые обращения жителей области.

Как подчеркнули в пресс-службе, такое решение следователь А.НЕЧВОГЛОД принял, несмотря на июньскую Резолюцию Европейского парламента, в которой Европарламент рекомендовал украинской власти отменить Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде, ограничивающую политическую деятельность лидера партии «Батькивщина».

Документы, на которые ссылается в своей резолюции Европарламент, ратифицированы Украиной, которая является членом Совета Европы, и обязательны для выполнения украинской властью, отметили в партии.

Как сообщалось, ходатайство о поездке в Одесскую область Юлия ТИМОШЕНКО передала в Генеральную прокуратуру 7 июня.

Ранее Генпрокуратура запретила Ю.ТИМОШЕНКО поездки во Львов, Харьков и Брюссель.