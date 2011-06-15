Министр: через 2-3 года в Украине будет качественно другая милиция

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ убежден, что через 2-3 года Украина будет иметь качественно другую милицию и, в свою очередь, позитивное отношение людей к правоохранителям.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями кадровых аппаратов Министерств внутренних справ/Полиции стран СНГ.

«Кадровая работа - это главная составляющая реформирования постсоветской системы милиции, - подчеркнул министр. - Поэтому обмен опытом с вами позволит улучшить работу правоохранительных органов».

По словам А.МОГИЛЕВА, сейчас в структуре МВД Украины проходит сокращение центрального аппарата министерства, аппаратов УВД областей - главная работа будет переводиться на милицию районов и городов, куда непосредственно обращаются граждане.

Как отметил министр, вышеупомянутые кадровые изменения должны привести к повышению уровня заработной платы, мотивации к работе в ОВД. В настоящее время зарплата у милиционеров очень низкая, что не позволяет им быть конкурентами на рынке труда, добавил он.

«К сожалению, многие годы система МВД не реформировалась, но мы с оптимизмом смотрим на движение украинской милиции к светлому будущему», - подчеркнул А.МОГИЛЕВ.