Давидович предпочитает служебную Nokia

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ пользуется служебным мобильным телефоном Nokia.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил сегодня во время web-конференції в интернет-газете “Обозреватель”.

“Что касается мобильного телефона, то он у меня служебный, кажется, марки Nokia. А часов у меня несколько. Дарят на дни рождения коллеги или друзья”, - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.