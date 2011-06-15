Журналист решил «пошутить» с Януковичем и его пресс-секретарем

Инициатором судебного иска, в котором требуется отменить президентский указ №313/2011 от 17 марта о назначении Дарьи ЧЕПАК пресс-секретарем Президента, является журналист Юрий СВИРКО, который раньше работал в разных газетах.

Эту информацию он подтвердил «Телекритике».

При этом Ю.СВИРКО напомнил, что написал соответствующее исковое заявление еще 1 апреля. «Это была первоапрельская шутка. Но в каждой шутке только доля шутки», - сказал он.

«Главная цель была привлечь внимание ЯНУКОВИЧА к тому, что делается в Шевченковском суде города Киева. Большая часть моего искового заявления касается не ЯНУКОВИЧА и ЧЕПАК, а того, что происходит в украинских судах», - пояснил Ю.СВИРКО мотивы иска.

«Во-вторых, я действительно направил ЯНУКОВИЧУ заявление с просьбой назначить меня пресс-секретарем Президента, когда еще "ГУД" (медиатаблоид) объявлял конкурс. Я люблю шутки, прекрасно понимал, что меня не назначат пресс-секретарем, но поскольку была вакансия, в прошлом году я направил заявление. Никакого ответа я не получил, хотя в Украине действует Кодекс законов о труде, где запрещается необоснованный отказ в принятии на работу», - добавил Ю.СВИРКО.

В своем иске, среди прочего, он просит суд признать необоснованным отказ в принятии его на работу, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. грн., взыскать средний заработок пресс-секретаря Президента за время вынужденного прогула с марта 2010 года по марта 2011 года, обязать ответчика (В.ЯНУКОВИЧА) отменить указ Президента Украины №313/2011 о назначении Д.ЧЕПАК пресс-секретарем и провести открытый конкурс на эту должность с участием истца.

По словам Ю.СВИРКО, 19 мая Печерский районный суд города Киева (судья С.ВОВК) закрыл производство по делу, поскольку рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции административного суда. Однако на следующий день Ю.СВИРКО обжаловал это судебное постановление, сейчас дело находится в апелляционном суде, который еще не начал рассмотрения, - отмечает «Телекритика».

Как сообщал УНИАН, сегодня газета «Дело» сообщила, что вокруг кресла пресс-секретаря Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА разгорается скандал - один из претендентов на эту должность оспаривает назначение пресс-секретарем главы государства Дарии ЧЕПАК.

«Как стало известно «Делу», истец требует от Президента признать незаконным его указ №313/2011 от 17 марта 2011 года о назначении Дарьи ЧЕПАК своим пресс-секретарем. В то же время истец добивается «принятия его на работу на должность пресс-секретаря Президента, возмещения морального вреда, взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула», - говорится в публикации под заглавием «Пресс-секретаря ЯНУКОВИЧА хотят лишить должности» электронной версии газеты от 15 июня.