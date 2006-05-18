Евровидение будут смотреть 100 миллионов человек

Телевизионная аудитория песенного конкурса Евровидение составит до 100 миллионов человек. Об этом, как сообщают РИА “Новости” со ссылкой на греческие СМИ, заявил в среду вечером руководитель наблюдательного совета конкурса Сванте Стокселиус.

"Как ожидается, финал, который состоится в субботу, будут смотреть до ста миллионов телезрителей", - сообщил С.СТОКСЕЛИУС.

По его словам, нынешний конкурс, проводящийся в Афинах, станет рекордным также по количеству аккредитованных на нем журналистов - около двух тысяч.

Член оргкомитета фестиваля также выступил в защиту нынешних правил для голосования, когда лучшая песня выбирается телезрителями при помощи телефонных звонков и смс-сообщений.

"Существует лимит в 20 звонков на один телефонный номер, после достижения этого уровня линия автоматически разъединяется", - сообщил С.СТОКСЕЛИУС, признав при этом, что данная система далека от совершенства.

Как соообщал УНИАН, представительница Украины Тина КАРОЛЬ выступит сегодня в полуфинале «Евровидения-2006» 15-ой из 23-х участников.

Реквизит для выступления Тины КАРОЛЬ произвели на той же фабрике, где готовят всякие приспособления для Копперфилда. Красно-белые подвижные экраны станут фоном на выступлении украинской участницы. «Изюминкой» выступления Тины в Афинах будет радиоуправляемое сердце. Тина поймает его на руки, а потом оно улетит в зал. По словам подюсера певицы, такие технологии впервые были использованы Лилией ПОДКОПАЕВОЙ на «Золотой Лилии».

Справка УНИАН. Евровидение - это телевизионная сеть, объединяющая теле- и радиокомпании стран Европы посредством Европейского Вещательного Союза - ЕВС (учрежден 2 февраля 1950 года по инициативе 23-х общественных телерадиокомпаний стран Западной Европы).

В настоящее время в него входят 66 действительных членов из 79 стран.

Высшим органом ЕВС является Генеральная Ассамблея, созываемая раз в год.

В середине пятидесятых годов XX столетия члены Европейского Вещательного Союза решили создать общеевропейское шоу, которое способствовало бы культурному объединению Европы. В качестве такого мероприятия в январе 1955 года в Монако генеральный директор Швейцарского телевидения Марсел Беценон предложил международный конкурс песни - наподобие фестиваля в Сан-Ремо. Идея получила поддержку на Генеральной Ассамблее ЕВС в Риме 19 октября 1955 года.

Цель конкурса - выявить лучшую песню Европы.

Первый конкурс Евровидения состоялся в 1956 году в Лугано (Швейцария). В конкурсе приняли участие песни из Италии, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Германии. С течением времени количество стран, желавших участвовать в конкурсе, намного увеличилось, и их одновременное участие в конкурсе стало невозможным.

Тогда было принято решение отстранять от конкурса, проводящегося в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. Высокий уровень профессионализма организаторов, взыскательное жюри национальных отборов накладывают на участников особую ответственность перед своей страной. Со стороны национальных представителей требуется также соблюдение ряда правил. Так, на Европейском финале могут быть представлены лишь те работы, которые не выпускались на коммерческой основе до 1 октября текущего года. Каждой стране, представляющей своего исполнителя на конкурсе, это дает возможность предложить на суд зрителей всего мира совершенно новое и уникальное музыкальное произведение.

На 49-м конкурсе Евровидения победила представительница Украины Руслана с песней «Дикие танцы».

50-ый, юбилейный, конкурс Евровидения состоялся в Киеве.