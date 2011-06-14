Яценюк - Азарову: идите на пенсию в 764 гривни и не мучайте народ

Народный депутат Украины от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК призывает правительство уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В частности, обращаясь с трибуны парламента к правительству, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я понимаю, что это правительство само не уйдет, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что Президент его не отправит, поэтому мы обращаемся к правительству – идите на пенсию».

«Мы обеспечим вам достойную пенсию - 764 грн. Не мучайте народ Украины, не мучайте себя и не мучайте Украинское государство. Идите прочь!», - призвал А.ЯЦЕНЮК. При этом он продемонстрировал какое-то удостоверение с трибуны, добавив: «А вот пенсионное удостоверение».