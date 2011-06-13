4 июля во Львове откроют памятник профессорам, расстрелянным в 1941 году на Вулецких холмах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в настоящее время в Парке студентов, где будет установлен памятник, продолжаются масштабные работы по сооружению мемориала и благоустройству парка.

«В июле 2009 года, президент города Вроцлав и городской председатель Львова выступили с совместной инициативой увековечить львовских профессоров, которые были в 1941 году расстреляны на Вулецких холмах. На основании этой совместной инициативы было принято решение Львовского городского совета провести международный конкурс на лучший проект памятника», - сообщил начальник отдела архитектурно-художественного оформления города Владимир СКОЛОЗДРА.

На конкурс было подано 28 проектов: 8 из Украины и 20 из Польши. В составе жюри были представители Украины и Польши.

«В жюри был избран проректор НУ «Львовская политехника» Зоряна ПИХА и историка, профессора Ярослава ГРИЦАКА. Жюри признало лучшим проект памятника краковского скульптора Александера СЛІВА. В то же время специально отмечены были архитекторы из Львова, которые разработали проект благоустройства самого Парка студентов. Поэтому жюри приняло решение сформировать общий коллектив архитекторов, краковский архитектор работал над пластическим решением мемориала, львовские архитекторы разрабатывали вид парка. По моему мнению, это один из первых во Львове памятник, который имеет метафору, символ, аллегорию», - сообщил В.СКОЛОЗДРА.

По его словам, Львовский горсовет согласовал разработанный проект, а также передал территорию парка НУ «Львовская политехника».

Работы по установлению памятника финансирует Польская сторона, из бюджета Львова выделено 200 тыс. грн. на благоустройство парка, площадь которого составляет 6 гектаров земли.