Леди Гага потешает в Риме полмиллиона геев

Более полумиллиона человек в субботу принимают участие в традиционном гей-параде в Риме, который в этом году проходит в рамках европейского фестиваля гей- и лесби-культуры Europride-2011.

Как передает РИА Новости, участники шествия призывают защитить гомосексуалистов, прекратить дискриминацию в отношении представителей секс-меньшинств, обеспечить им социальные гарантии и разрешить браки между однополыми парами.

"Равные в любви, но с неравными правами. Вместе защитим их", - написано на одном из лозунгов.

Организаторы римского Europride постарались придать ему красок и создать праздничную атмосферу. Колонну возглавили главы столичной области Лацио Рената ПОЛЬВЕРИНИ и южной итальянской области Апулии Ники ВЕНДОЛА, не скрывающие своей нетрадиционной ориентации.

"Мы должны жить в стране, в которой уважают и тех, кто отличается от основной массы. Мы не представляем угрозы...", - сказал Н.ВЕНДОЛА.

По данным организаторов гей-парада, в манифестации принимают участие более 500 тысяч человек, среди которых можно увидеть людей, одетых в лучших карнавальных традициях.

Не обошлось в этом году и без политических лозунгов и транспарантов, направленных, в частности, против Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI и премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

Завершится Europride-2011 на территории Большого цирка, где перед представителями сексменьшинств выступит популярная эпатажная американская певица Lady Gaga, которая не только исполнит несколько своих песен, но и выступит перед собравшимися с речью.

Подобные фестивали проводятся раз в один-два года в различных европейских городах. Впервые Europride прошел в Лондоне в 1992 году.