УЕП: резолюция Европарламента приведет к ухудшению имиджа Украины

Обеспокоенность, высказанная в принятой Европейским парламентом 9 июня резолюции о ситуации в Украине, является обоснованной, а следствием принятия этого документа может быть ухудшение имиджа Украины на международной арене, считают в общественной организации "Украинская европейская перспектива" (УЕП).

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении УЕП.

“Избирательность в применении правосудия и в преследовании лиц из украинской политической оппозиции, применение непропорциональных мер пресечения по отношению к бывшим правительственным чиновникам не могло остаться вне поля зрения авторитетных международных организаций. Логическим следствием этого стало принятие Европарламентом резолюции, которая, с одной стороны, объективно отображает положение вещей, а с другой стороны, не способствует повышению международного авторитета нынешней власти Украины”, - говорится в заявлении.

В УЕП считают, что украинской власти необходимо сделать серьезные выводы из резолюции Европарламента, в которой также подчеркивается “необходимость прекратить создавать такие условия, в которых нынешние расследования против отдельных политических лидеров Украины мешают их активному участию в политической жизни страны, проведению встреч с избирателями и поездкам за границу на международные встречи”.

Прекращение избирательного применения правосудия, отмечается в заявлении, будет способствовать укреплению верховенства права и защиты прав человека в Украине. По мнению УЕП, это является важным для подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и Соглашения об ассоциации и углублении отношений между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Украине, в которой, в частности, выразил обеспокоенность избирательным правосудием.

Европарламент подчеркнул важность обеспечения прозрачности расследований и судебных процессов, а также предостерег от какого-либо использования уголовного законодательства для достижения политической цели.