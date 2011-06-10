Тимошенко: Янукович Робин-Гуд наоборот: забирает у бедных, раздает богатым

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что введение экспортной пошлины на некоторые виды зерновых культур приведет к уничтожению украинского крестьянства.

Об этом говорится в ее комментарии в связи с подписанием президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закона об экспортной пошлине на зерно, обнародованном на официальном сайте политика.

"Президент ввел экспортную пошлину на зерно. Крестьяне ограблены на 6 миллиардов гривен. Похоже, ЯНУКОВИЧ – это "Робин Гуд-наоборот": богатым дает, а у бедных забирает", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Пресс-служба Ю.ТИМОШЕНКО напоминает, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур", проигнорировав просьбу украинских аграрных организаций наложить на него вето.

Закон был принят Верховной Радой 19 мая, он предусматривает введение до конца 2011 года вывозной пошлины на зерновые культуры на уровне от 9 до 14%.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрные организации 24 мая с.г. обратились с открытым обращением к президенту В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.

"По подсчетам экспертов, если этот закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на данный момент, потеряют, как минимум, 6 млрд грн", - сказал президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.