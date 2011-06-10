Посол России: государствообразующими нациями СССР были русские и украинцы

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ отмечает, что отношения между двумя странами переживают ренессанс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после заседания Общества дружбы Украины и России.

«Мне кажется эта идея (активизация работы Общества дружбы Украины и России – УНИАН) абсолютно правильной, своевременной. Хотя, на первый взгляд, отношения между нашими государствами переживают очевидный ренессанс», - сказал М.ЗУРАБОВ, добавив, что очень важно, чтобы в дальнейшем эти отношения были такими же, как сегодня.

Говоря о работе общества, М.ЗУРАБОВ отметил, что она должна способствовать установлению максимально близких политических отношений между двумя государствами, потому что между народами такие отношения уже существуют.

М.ЗУРАБОВ убежден, что в Советском Союзе государствообразующими нациями были русские и украинцы.

По его словам, часто бывает так, что отношения между государствами выстраиваются далеко не так, как того хотела бы значительная часть населения, поэтому люди, приверженные идее добрых и близких отношений между двумя странами, должны свою позицию высказывать.

Посол также отметил, что в последнее время ему стали понятны многие события, происходящие в Киеве. «Многое из происходящего в Киеве стало лучше понятно, исчезла та контрастность, которая характерна для многих из тех, кто смотрит на происходящее в Украине издалека. Эта контрастность исчезла, возникла некоторая размытость, я бы даже сказал, определенная неясность», - сказал М.ЗУРАБОВ.

По словам посла, если бы ему через несколько лет представилась возможность высказаться по поводу событий, происходящих в Украине, то он своими наблюдениями мог бы заинтересовать очень многих, и не только политологов.