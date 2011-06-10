ГУАМ рассмотрел торговлю людьми и нелегальную миграцию

В Киеве в Секретариате ГУАМ под председательством молдавской стороны состоялось 7-е заседание рабочей подгруппы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в рамках заседания делегации обменялись информацией о развитии национального законодательства, оперативной ситуации и мероприятиях в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией в своих странах.

Также обсуждались вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе повышения оперативности обмена информацией, возможности расширения прямых каналов связи между компетентными органами государств-членов ГУАМ, достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией «Перехват-2011».

Кроме того, члены рабочей подгруппы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией обозначили перспективы развития взаимодействия с другими международными и неправительственными организациями в данной сфере, высказались за усиление регионального сотрудничества, в частности, в регионе Черного моря, Восточной и Южной Европы.

Очередное заседание группы планируется провести в октябре-ноябре этого года.